好きな男性と会えているし、連絡も取っているのに、なぜか心から不安が消えないことはありませんか？都合のいい関係は、一見うまくいっているように見えても、“違和感”が積み重なっていきます。会うタイミングが“男性都合だけ”本命関係は、お互いの都合をすり合わせていきます。一方で、都合のいい関係は「会いたいときに呼ばれる」「こちらの希望は通りにくい」といった偏りが出やすいものです。関係の主導権がどちらにあるか