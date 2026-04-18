◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）6試合ぶりの2番に入った巨人・キャベッジが3試合連続安打を放った。5―0の3回2死満塁。「センター返しを心がけてとにかく強いボールをはじき返そうと」と左中間フェンス直撃の2点二塁打を放った。ウィットリー、ダルベックと助っ人勢が活躍し「日頃から力を合わせて共にプレーしている。アリガトウゴザイマス！」と上機嫌だった。