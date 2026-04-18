阪神メインのアンタレスSは新興勢力が目立つメンバー構成となった。その中からAIが指数93で◎に抜てきしたのはタガノバビロン。前走のレグルスSは鼻差の2着惜敗。今回再戦となる5頭には先着し、内容的にも“完勝”だった。3戦続けての当舞台参戦。2走前の重馬場1分49秒台、前走の良馬場1分51秒台の走破時計も優秀。重賞でも十分通用するレベルだ。今回が重賞初挑戦だが、メンバー中唯一の90ポイント超と素質を高く評価した。買