過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG1組【1・1・1・4】、G2組【6・6・3・21】が主役。G3組は【0・0・0・6】と狙えない。オープン競走組は【2・3・6・46】で、意外にも馬券に絡んでいる。☆前走着順1着【5・3・2・13】が中心。2着は【1・3・3・9】、3着は【2・2・1・9】、4着は【1・2・3・7】で、前走好走馬を素直に信頼していい。☆世代6歳【3・3・2・20】、7歳【2・4・3・17】、8歳【2・2・2・6】は横一線。5歳は