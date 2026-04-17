男性の「もう少し待ってほしい」「タイミングが来たらちゃんと考える」などの言葉を信じて、不倫関係が続いている。でも、気づけば状況はほとんど変わっていない。そんな違和感に悩んでいませんか？不倫関係が進展しない理由は、単純に“決断していない”ことにあります。“失うリスク”を避けている家庭も関係も、どちらも手放したくない。そう考えたとき、人は決断を先送りにしやすくなります。どちらかを選ぶことは、どちらかを