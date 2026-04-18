◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人のダルベックが2試合連発の4号ソロを放った。7―0の9回先頭。荘司のチェンジアップを左翼席へ運んだ。初回には右前打を放ち2試合連続のマルチ安打もマーク。「状態としては上がってきたけど、さらに精度を高めていきたい」。同じ米国出身のウィーラー打撃コーチに「経験も知識も豊富。その力を借りられるのは大きい」と感謝した。