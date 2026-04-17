同じ職場の同僚に対して、自分と同じくらいの仕事量のはずなのに、「なぜか彼女がいつも余裕がある」「彼女がバタバタしているのを見たことがない」などと感じたことはありませんか？実は仕事量よりも差が出るのは、“仕事の進め方”にあります。“朝イチでやること”を１つに絞っている仕事で余裕がある人は、朝いちばんにやる仕事を１つ決めています。例えば、やらないといけないことを並行して対応するのではなく、「まずこれだ