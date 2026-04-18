芝クッション値9・2＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前12・0％、4角9・7％ダートG前7・3％、4角8・6％※金曜午前9時。芝は開催2週目。3〜4角の内側に傷みはあるが良好。先週に続き先行馬有利になりそうだ。ダートはやや水分を含んでいるがパワーも求められる。