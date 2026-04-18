アスクエジンバラは軽やかな身のこなしでCWコースを駆け抜けた。福永師は「追い切り後も変わりなく、いい雰囲気で終えられた」と満足げに語る。近3走は京都2歳S2着、ホープフルS3着、スプリングS2着と堅実な走り。「前でも後ろからでも運べるのが強み。レースにおいて、不安な面は少ない」と器用さを強調した。