◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）【記者フリートーク】巨人・ウィットリーはキャンプ中に衝撃を受けていた。食堂のテーブルに置かれていたのは、もちっとした白い丸状に謎の茶色いとろみがかかった食べ物。疑心暗鬼だったが、スタッフから勧められて口にすると「おいしい！」と一瞬で心を奪われた。イケメン右腕をとりこにした正体こそ「みたらし団子」だ。今ではついつい手に取ってしまうほどの大好