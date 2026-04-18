ラージアンサンブルは坂路4F63秒0で乗った後、ゲートの駐立を確認した。武井師は「折り合いがつき、しまいも気持ちが乗ったままで走れていました。追い切り後も特にテンションは変わらず、しっかりカイバを食べています」と順調をアピール。「期待以上にこの時季に充実しました。想像の1つ2つ上をいってます」と好感触だ。