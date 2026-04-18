芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前13.9％、4角11.3％ダートG前10.1％、4角9.1％※金曜午前10時。芝は開催最終週で内側の傷みが目立つ。先行馬も粘るが、外差しが利く馬場。ダートは多少、湿り気が残ってスピードも必要。先行力が求められる。