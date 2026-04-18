皐月賞2勝の友道師が送り出すアドマイヤクワッズは金曜朝、CWコースで汗を流した。指揮官は「ここまで順調に来られた。若干、体も絞れた感じがある」と感触を口にする。前哨戦の弥生賞ディープインパクト記念3着をひと叩きし、良化ムードが漂う。「枠（8枠17番）は仕方ないし、ジョッキーに任せます」と主戦の坂井に託した。