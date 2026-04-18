◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準々決勝神戸3（5ＰＫ4）3アルサド（2026年4月16日プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）準々決勝1試合が16日に行われ、神戸がアルサド（カタール）を退けて5大会ぶり2度目の4強入りを決めた。後半終了間際にFW武藤嘉紀（33）が劇的な同点弾。延長を終え3―3で突入したPK戦を5―4で制した。20日の準決勝ではアルアハリ（サウジアラビア）―ジョホール・ダル