【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は急反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比10.84ドル安の1バレル＝83.85ドルで取引を終えた。3月10日以来、約1カ月ぶりの安値水準。