今夏の第１０８回全国高校野球選手権大会の第２回運営委員会が１７日、大阪市内で開かれ、全国大会で初めて女性が審判委員を務めることが決定した。都道府県高野連からの派遣審判委員を除き、４６人に審判委員を委嘱。うち５人が女性で、岩男香澄さん、佐藤加奈さん、松本京子さん、森田真紀さん、和田佳奈さんが務める。地方大会では既に女性審判員が活動。２０２４年は、高野連主催の全国講習会に女性が初参加して技術向上に努