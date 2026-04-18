◇セ・リーグヤクルト2―8巨人（2026年4月17日神宮）来日初先発のヤクルト・ウォルターズが3回途中7失点でKO。「良い流れをつくることができず申し訳ない」とうなだれた。昨季は中日に所属し、3試合に救援登板も、先発として獲得。8被安打4四死球と崩れた。池山監督は「外国人枠があるので、相当頑張らないと、そこのポジションには上がってこられない」と2軍再調整を示唆。連勝は4で止まったが、最終回に2点を返し「