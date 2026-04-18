名前を募集しているボッシュホールのキャラクター横浜市都筑区のボッシュホール（同区民文化センター）が開館１周年を記念して公式キャラクターを発表し、３０日まで名前を募集している。アニメーションディレクターの伊藤有壱さんがデザインし、都筑の自然を表現した緑色を基調にホールに棲（す）む文化の精霊をイメージしたキャラクターという。区外からも受け付けており、申し込みフォームから投票できる。結果は５月２３