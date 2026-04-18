ACLE準々決勝サッカーJ1リーグの神戸は16日（日本時間17日）、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でアル・サッド（カタール）と対戦。3-3でPK戦までもつれた死闘を制して準決勝に進出した。チームを救った守護神のスーパーセーブに“既視感”を抱くファンが続出している。11日のリーグ戦で頭部を負傷し、担架で運ばれていたGK前川黛也。この試合では、普段はつけていないヘッドギアを着用した姿で先発出場