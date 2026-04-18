◇フィギュアペア“りくりゅう”現役引退を発表りくりゅうの引退に角界からもねぎらいの言葉が相次いだ。17日、大相撲春巡業が行われた茨城県笠間市で取材に応じた関脇・高安（田子ノ浦部屋）は「うらやましいですね。優勝してやめられて。僕は“銀メダル”（準優勝）ばかり獲って全然やめられない」と冗談交じりに吐露。「“金メダル”（優勝）を獲れるように頑張る」と力を込めた。現役時代のしこ名と1文字違いの音羽山親