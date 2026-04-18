今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの三浦璃来、木原龍一組は将来的に指導者になることを見据えており、日本での普及や後進育成を目指す。スポニチ本紙評論家の岡崎真氏は、りくりゅうペアの歩みが日本スケート界に残した意義について語った。りくりゅうの功績を数え上げればきりがないが、五輪の団体戦でのメダル獲得に大きく貢献したのは間違いない。もちろん団体戦のメダルは全員の力だが、中でもペア