「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）勝負を決めたのは大黒柱だった。均衡が続いた六回。３四死球でしぶとく２死満塁とすると、ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手はしたたかに左中間にはじき返した。決勝の２点適時打。チームの連敗を止めてみせた。「平良さんがリズム良くいい流れで攻撃に回してくれたので、良い形で点が入ったのかなと思います」。８番・宮下の申告敬遠から打席が回った先発・平良が四球を選んでつな