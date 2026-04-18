俳優の綾瀬はるか（４１）が１７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の初日舞台あいさつに出席。美しいデコルテが際立つ黒のドレス姿で登場し、エレガントなオーラを放って会場を魅了した。同作は、２０００年に発生した地下鉄脱線事故を背景に、１通のラブレターが起こした奇跡の実話を描く物語。綾瀬は「誰かのことを思う気持ちだったり、言葉にできない思いを、どんな風に残していくか丁寧に描いた