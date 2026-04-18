◇フィギュアペア“りくりゅう”現役引退を発表2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が17日、自身のSNSを更新し、今季限りでの現役引退を電撃発表した。日本スケート界に新たな歴史をつくった国民的ペアが、惜しまれながらも絶頂期に競技会のリンクを去ることになった。【言葉で振り返る「りくりゅう