「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第１日」（１７日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）黄金世代の一人・山路晶（２７）＝森六グループ＝が５バーディー、ノーボギーの６７で回り、首位と１打差の２位と好発進。首位は６６の菅楓華。６８の３位に小林光希、全美貞が並んだ。１アンダー、２１位の六車日那乃（２３）＝ニトリ＝が８番で、ツアー２度目（プロでは初）のホールインワンを達成した。５年ぶり、４度目となる