2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が17日、自身のSNSを更新し、今季限りでの現役引退を電撃発表した。黄金ペアの節目に、世界中が反応した。国際スケート連盟（ISU）は公式SNSを通じ「世界中が“りくりゅう”を恋しがる」と記し「感動をありがとう最後まで諦めずに戦う姿に世界中の人々が心打たれ