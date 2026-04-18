サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１７日、都内で取材に応じ、１６日に日本代表のコーチに就任することが発表された元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）について言及。「Ｗ杯で世界一を目指して戦う中、俊輔の力が必要だと話をした」と“口説き文句”を明かした。３月の英国遠征では解説者として現場に訪れていた中村氏。選手との距離感を見ていた指揮官は「絶対に溶け込んでもらえる」と想像が確信に変わったという。イン