「ボクシング・ＷＢＣ世界バンダム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ボクシング元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝が１７日、東京都目黒区の所属ジムで公開練習を行った。転級２戦目で、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝とのタイトルマッチで日本勢初の５階級制覇も懸かるが、「バンタム級で戦うというより、井上拓真選手と戦って勝つという考えしかない」と心境を吐露。キャリア