３月のスコットランド戦とイングランド戦で素晴らしい活躍をしたひとりが、GKの鈴木彩艶（23歳）だ。スコットランド戦では７分にスーパーセーブで日本の大ピンチを救うなど確かな存在感を示した。続くイングランド戦でもフル出場し、安定したパフォーマンスを披露した鈴木はワールドカップ本番でも正守護神としてピッチに君臨するはず。その未来に疑いを抱くファン・サポーターはいないだろう。「アジアカップで鈴木彩艶を叩い