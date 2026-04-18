【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は17日、レバノン停戦が発効したのを受け、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の「新たな規則」を発表した。通航できるのは許可を受けた商船のみで、指定した航路を通ることが必要とした。