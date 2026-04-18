見頃を迎えているツツジ園＝１７日、伊勢原市三ノ宮富士山や大山を背景に赤やピンクの約５０種類のツツジが「杉山土建」（伊勢原市三ノ宮）の庭園で見頃を迎えた。管理する同社社長の杉山進さん（６２）は「手入れをしてきたツツジを見てもらえるのがやりがい」と来園を呼びかけた。３０日まで入場無料で楽しむことができる。約５千平方メートルの庭園はかつてブドウ園だったが、昭和末期ごろに父の茂さんがツツジを植え始めた