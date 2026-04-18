◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）今季３登板目最後の一球は決まっていた。７回２死一塁、カウント２―２。捕手のサインに小さくうなずいた巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、力いっぱいのベストボールを投げ込んだ。「意図を持って投げた球が、意図通りになった。うれしかった」。１２９キロのカーブが低めに決まり武岡のバットに空を切らせると、くるりと回ってこの日一番の雄たけびを