「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）日本仕様でつかんだ来日初勝利だ。巨人のフォレスト・ウィットリー投手がスプリットを初解禁し、７回２安打無失点９奪三振の快投で魅せる。「日本での初勝利なのでとても特別なもの。ウイニングボールは大事にどこかにしまっておこうと思います」。力強い一歩を踏み出した。いきなり４点の援護をもらい「自信を持って」マウンドに上がった。立ち上がりには２安打を許すも無失点。