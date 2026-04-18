「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）“りく”こと巨人・増田陸内野手が２安打２打点と打線を勢いづけた。初回に２点を先制し、なおも２死二、三塁から打席が巡ると左前にはじき返して２点を追加。喜ぶベンチへポーズを決めた。出場した試合で存在感を発揮しているが、「２打席目、３打席目の三振をもっとどうにかならないのかなって。そこしか考えてない」と向上心は尽きない。また“りゅう”こと北浦竜次は八回にマ