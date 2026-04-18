「日本ハム３−５西武」（１７日、エスコンフィールド）逆転負けで開幕３連戦以来となる今季２度目の３連敗。それでも、日本ハム・新庄監督は明るい材料に目を向けた。「大塚くん、おめでとうございます。大したもんです」。１軍初昇格で初打席初安打を放ったドラフト３位・大塚瑠晏内野手（東海大）を称賛した。「１番・二塁」で即スタメン起用。「迷ったら代えるよ」と声をかけられたルーキーは、１点を追う初回にいきなり