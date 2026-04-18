お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹（４７）が１７日、東京・北千住マルイで行われた「大ヤンキー展」（５月１０日まで同所）のトークセッションに出席した。特攻服や改造バイクなどヤンキー文化をテーマにした企画展。ＰＲ大使の佐田はかつて地元・福岡で暴走族の総長を務めており、「懐かしい思い出がよみがえる」と興奮気味に語った。自身の特攻服が話題になると、当時背中に刺しゅうしていた文言は「『今宵最後の親不