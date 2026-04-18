２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役を引退すると発表した。◇◇トップアスリートの底力を見せてもらった。ＳＰ５位発進となったミラノ・コルティナ五輪。それまでは、ケガを負う場面も見てきたが、結局は完璧にこなす２人だと思っていたが、世界王者にも容赦な