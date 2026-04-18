タレントのマイケル富岡（64）が17日、自身のインスタグラムを更新。駐車場の料金清算で、まさかの事態となったことを報告した。富岡は「わ!! わ!! しかも支払い 1000円札って… 」とつづり、表示された料金の写真を投稿。その額、なんと7万6400円。精算機には「電子マネーが利用できます硬貨または紙幣で清算してください5千・1万円札は使用できません」と書かれており、紙幣投入口にも「千円札以外はご利用できません