阪神が１７日の中日戦（甲子園）に２―１で逆転勝ちし、連敗を２でストップ。首位ヤクルトとの差も０・５ゲームに縮まった。主役は「３番・右翼」にどっかり座る森下翔太外野手（２５）だ。リーグ本塁打トップを走る決勝の７号ソロを放った若虎に対し、メジャー関係者の間でも「メジャー適性」を認める声が強まり始めている。１―１の同点で迎えた７回一死走者なし。森下は根尾の初球、真ん中やや内寄りの１５０キロ直球を迷い