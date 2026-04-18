新日本プロレスのエル・デスペラードが主宰する特別興行「ＤＥＡＴＨＶＥＧＡＳＩＮＶＩＴＡＣＩＯＮＡＬ」（米国・ラスベガス）が１６日（日本時間１７日）に開催され、スターライト・キッド（ＳＬＫ＝スターダム）とドラゴン・キッド（ドラゴンゲート）の?キッちゃんズ?がエル・ファンタズモ、舞華（スターダム）組に敗戦を喫した。ファンタズモのパートナーとして決まっていた伊藤麻希が、ビザ取得の関係で急きょ欠場。