◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人の「りゅう」が役割を全うし、悔しさを晴らした。北浦竜次投手（２６）が８回に登板し、１回１安打で２試合ぶりの無失点。先頭の田中に中前打を許したが、２死一塁からサンタナを変化球で三ゴロに斬るなど後続を断った。「とりあえずゼロで抑えられたので良かったなとは思います」と引き締まった表情で振り返った。前回１４日の阪神戦（甲子園）では、２―０の７