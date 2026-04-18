◇セ・リーグ広島1―5DeNA（2026年4月17日マツダ）広島は制球難から自滅し、DeNA戦は開幕から3連敗に沈んだ。同点の6回に救援した島内が誤算で、3四死球で招いた2死満塁から牧に決勝打を浴びるなど3失点。投手の平良に与えた四球が響き、「実力不足」とうなだれた。試合後には24年7月以来の2軍再調整が決定。打線が3安打1得点なら、投手陣は10四死球で投打に精彩を欠く現状に、新井監督は「みんなが低調。今は耐え時かな