◇セ・リーグ広島1―5DeNA（2026年4月17日マツダ）広島の持丸が22年7月29日の中日戦以来、4年ぶりの1軍で存在感を発揮した。8回の守備から出場し1死一塁から二盗を試みた神里を正確な送球で刺し「チーム全体で盗塁阻止できていなかったので、何とか自分が…という思いが強かった」と汗を拭った。ここまでチームで15盗塁を許しており、これが今季初の盗塁阻止。8回の打席で二ゴロに倒れても、新井監督は「モチは2イニング