◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）▽準々決勝町田１―０アルイテハド（１７日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、町田はアルイテハド（サウジアラビア）に１―０で勝利し、４強に進出した。準決勝は２１日（日本時間２２日）に、ブリーラム（タイ）―シャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）の勝者と戦う。アジアの