◇セ・リーグ中日1―2阪神（2026年4月17日甲子園）中日は逆転負けで80年以来46年ぶりとなる阪神戦開幕4連敗に沈んだ。1―1の7回1死で、2番手・根尾が森下に決勝ソロを被弾。登板6試合目で今季初黒星を喫した右腕は「甘く入ったというのが…」と悔やんだ。新外国人アブレウや左腕・橋本が負傷離脱。懸念が残る救援陣が耐えられなかった敗戦で今季ワーストを更新する借金9。チーム17試合目以内の借金9は、こちらも80年（