◇ファーム・リーグ広島0―2阪神（2026年4月17日SGL）右肩肩鎖関節損傷で戦列を離れていた広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が17日、ファーム・リーグ阪神戦で「1番・中堅」で実戦復帰し初回に左前打を放った。3打数1安打で右翼守備にも就き、不安を一掃した。1軍はこの日、DeNA相手に今季最少3安打で1得点で敗戦。貧打が深刻な打線において平川が戻ってくればチームの活性化も期待でき、新井貴浩監督（49）も近日中