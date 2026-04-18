◇セ・リーグ広島1―5DeNA（2026年4月17日マツダ）広島・大瀬良が1軍に合流し16日に出場選手登録を外れた栗林に代わり22日のヤクルト戦（マツダ）に先発する見込みとなった。3月5日の練習中に右太腿を負傷し開幕は2軍スタート。同26日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で実戦復帰し4月10日の同阪神戦では先発で6回2/3を1失点など計3試合登板で0勝1敗、防御率2・30。この日はブルペン入りした。新井監督も「期待してい