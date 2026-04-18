◇セ・リーグ広島1―5DeNA（2026年4月17日マツダ）広島野岡本が粘り強さを発揮した。初回の先頭・牧への四球から長短2安打を許して先制点を献上。珍しく制球に苦しみ2回で球数52球を要しながら、以降は走者を出しても追加点を許さなかった。本拠地初先発で5回を5安打1失点。4四球を与え「マツダで初の（先発）登板で凄く緊張し、反省の多い投球になった」と表情はさえない。新井監督は「先発2試合目で制球が定まっていな