◇パ・リーグオリックス13―4ソフトバンク（2026年4月17日みずほPayPay）オリックスに2大メモリアル弾が飛び出し、4連勝で首位タイに浮上した。初対戦のソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）から2回途中までに7点を奪いノックアウト。1番・宗の一振りが、猛攻を告げる号砲を打ち鳴らした。「迷いはなかったです。初対戦だからこそ打ちにいかないと後手になってしまうので」徐の初球、150キロ直球を右中間へ運んだ