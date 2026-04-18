©ABCテレビ 大阪を拠点に活躍するNMB48。その中でもひときわ異彩を放つのが、2018年に加入した安部若菜さんです。アイドルとして活動を続ける一方で、４年前に小説家としてもデビューしました。その原動力となったのは、アイドルになって直面した厳しい現実でした。「なかなかライブの選抜メンバーに選ばれず、心が折れそうになった」と明かす若菜さん。そんな試練を乗り越え、自分らしさを追求。その中で見つ